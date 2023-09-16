Москва, 16 сентября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию продолжается, сроки его отъезда пока неизвестны, рассказал журналистам 16 сентября посол России в КНДР Александр Мацегора.

Виталий Аньков/РИА Новости Лидер КНДР Ким Чен Ын

«Визит ещё не закончился. Да, он продолжается, он ещё не закончился. Ещё пока неизвестно, когда он уезжает», — сказал он, добавив, что у лидера КНДР очень насыщенная программа.

По словам Мацегоры, Ким Чен Ын очень интересуется многими направлениями российской экономики социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России. «Он задаёт вопросы, по которым можно понять, что он в теме», — отметил российский дипломат.

Как передавало ИА Регнум, северокорейский лидер 16 сентября прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На аэродроме Ким Чен Ыну показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-30СМ, Су-34, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.

Как отметил в беседе с ИА Регнум эксперт в авиаотрасли, руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров, заводы КНДР могли бы участвовать в производстве компонентов для российской авиатехники, что было бы удобным и взаимовыгодным сотрудничеством на начальных этапах между Москвой и Пхеньяном.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что Россия видит потенциал для кооперации с КНДР в области авиастроения, а также других отраслях.

До этого лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. В ходе встречи северокорейскому лидеру показали в том числе производство истребителей Су-35 и Су-57, а также работу над самолётом «Суперджет-100».