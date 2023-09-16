Владивосток, 17 сентября, 2023, 02:21 — ИА Регнум. Северокорейский лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает своё пребывание в России, в частности, в Приморье. 16 сентября Ын обсудил с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу тему сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщило северокорейское радио «Голос Кореи».

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Отмечается, что стороны высказали мнения по региональным и международным военно-политическим обстоятельствам, говорили о дальнейшем укреплении тактико-стратегического взаимодействия, сотрудничества и взаимного обмена между вооруженными силами России и Северной Кореи в сфере обороны, и безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 16 сентября. Вместе с главой Минобороны России он посетил аэродром Кневичи.

Ранее Ын посетил авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре. В ходе встречи северокорейскому лидеру показали в том числе производство истребителей Су-35 и Су-57, а также работу над самолётом «Суперджет-100».

Ким Чен Ын очень интересуется многими направлениями российской экономики социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России.