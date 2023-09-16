Осло, 16 сентября, 2023, 22:27 — ИА Регнум. Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что запросы Украины по поставкам оружия и боеприпасам, а также объёмы используемой ВСУ оборонной продукции, превышают возможности стран Североатлантического альянса. Об этом он сказал 16 сентября на пресс-конференции в Норвегии в ходе ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО.

Ministerie van Defensie Роб Бауэр

По словам Бауэра, запрашиваемые киевскими властями объёмы военного оборудования и боеприпасов огромны, а масштабы продукции выходят за рамки производственных возможностей НАТО.

Как заявил Бауэр, странам НАТО, которые поставляют военную помощь Украине, необходимо задумываться и о связанных с таким решением рисках для собственной безопасности и в целом безопасности альянса.

«Когда они решают поставлять оружие или боеприпасы, они должны подумать о риске, который возникнет в случае таких поставок в отношении обороны в рамках НАТО и в собственной стране», — отметил глава военного комитета.

Он призвал страны быстрее и эффективнее решать вопросы по наращиванию производственных мощностей в оборонном секторе.

Как сообщало ИА Регнум, медленное продвижение контрнаступления ВСУ связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной ситуацией на поле боя, заявил 16 сентября Роб Бауэр на пресс-конференции в Норвегии, где проходит ежегодная встреча начальников генштабов стран альянса.

Между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора стран НАТО и неудачами ВСУ в ходе контрнаступления прямой связи нет. По его мнению, наступлению ВСУ мешают минные поля.

По мнению Бауэра, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.