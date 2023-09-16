Осло, 16 сентября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Медленное продвижение контрнаступления ВСУ связано не с нехваткой боеприпасов, а со сложной ситуацией на поле боя, заявил 16 сентября глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на пресс-конференции в Норвегии, где проходит ежегодная встреча начальников генштабов стран альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он считает, что между слишком низкими производственными мощностями оборонного сектора стран НАТО и неудачами ВСУ в ходе контрнаступления прямой связи нет. По его мнению, наступлению ВСУ мешают минные поля.

«Это крайне опасно, заложено огромное количество мин», — пояснил он.

Бауэр также заявил об опасениях из-за нехватки мощностей оборонной промышленности в странах — союзницах блока, растущих цен и слишком медленных поставок. По мнению Бауэра, в такой ситуации наращивание расходов на оборону в странах НАТО может не принести желаемого усиления безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Financial Times, со ссылкой на экспертов, написала, что один из важнейших уроков, который можно извлечь из украинского контрнаступления, — это недостаточность подготовки военных ВСУ на Западе. Потери Украины составили почти пятую часть вооружения НАТО, которое Запад поставил Киеву. Это вынудило Киев приостановить операцию и переосмыслить свою стратегию, заявили изданию украинские и западные чиновники.

Начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов 10 сентября пообещал продолжение контрнаступления ВСУ зимой. Глава ГУР при этом признал, что контрнаступление идёт медленнее ожидаемого, и назвал главным замедляющим его фактором, помимо минных полей, используемые российскими военными беспилотники.

А глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что «хеппи-энда» у контрнаступления не будет, потому что было убито и ранено значительное количество военнослужащих ВСУ.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе попытки контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, потеряли 71 тысячу человек. Киевские военачальники бросают в бой неподготовленных граждан, действуя так, словно «это не их люди», отметил президент.