Берлин, 16 сентября, 2023, 18:37 — ИА Регнум. ВСУ в ближайшее время завершат свои попытки контрнаступления, и не потому, что наступлению будет мешать погода, а из-за исчерпания своих кадровых резервов и запасов оружия, заявил 16 сентября немецкий военный эксперт Франц Штефан Гади.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы увидим кульминацию контрнаступления в ближайшие недели, в конце этого месяца или в середине следующего. Решающим фактором будет не погода, как полагают многие эксперты, а истощение резервов ВСУ, кадровых и оружейных», — сказал Гади в эфире телеканала ZDF.

О «погодных» причинах предстоящего прекращения попыток ВСУ контрнаступать заявлял, в частности, полковник австрийской армии Маркус Райснер. Также он отмечал, что время играет не на Киев, поскольку наступление началось уже давно, но никаких результатов всё ещё не принесло.

Руководители ВСУ стремятся продолжить попытки контрнаступления до начала осенних дождей, они надеются, что это приведёт к заморозке конфликта и отсрочит их поражение, но в действительности результатом станут лишь новые огромные потери в рядах ВСУ, заявил 16 сентября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

ВСУ больше не атакуют крупными силами и теперь стараются вести контрнаступление «экономно», поскольку при отсутствии успехов смысла в продолжении крупномасштабного наступления нет, отмечал в свою очередь киевский политолог Вадим Карасёв.

Президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ за три месяца, с июня по сентябрь 2023 года, киевская армия потеряла 71 тысячу человек. Киевские военачальник бросают в бой неподготовленных солдат, действуя так, словно «это не их люди», подчеркнул президент.