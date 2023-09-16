Москва, 16 сентября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Потери украинских войск на херсонском направлении составили за минувшую неделю до 360 человек. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на этом направлении российские бойцы сосредоточились на том, чтобы не дать диверсионно-разведывательным группам противника высадиться на острова и левый берег Днепра. Ещё одно направление усилий — контрбатарейная борьба.

За неделю ВСУ потеряли на херсонском направлении до 360 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, уточнил Конашенков.

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