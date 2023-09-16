Москва, 16 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 16 сентября опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ на херсонском направлении.

Кадр из видео

«Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Минобороны показало видео уничтожения штурмовых групп ВСУ российскими артиллеристами на северском направлении. В ведомстве уточнили, что огонь корректировался операторами беспилотных летательных аппаратов.

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14 сентября оборонное ведомство РФ опубликовало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ ударом высокоточного оружия. Отмечается, что на херсонском направлении был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом.

Также Минобороны опубликовало видео уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.