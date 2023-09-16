Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ на херсонском направлении
Москва, 16 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ 16 сентября опубликовало видео уничтожения бронетехники ВСУ на херсонском направлении.
«Российские десантники нанесли удар барражирующим боеприпасом по танку ВСУ. После точного попадания танк загорелся», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Минобороны показало видео уничтожения штурмовых групп ВСУ российскими артиллеристами на северском направлении. В ведомстве уточнили, что огонь корректировался операторами беспилотных летательных аппаратов.
14 сентября оборонное ведомство РФ опубликовало видео уничтожения пункта дислокации ВСУ ударом высокоточного оружия. Отмечается, что на херсонском направлении был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ с личным составом.
Также Минобороны опубликовало видео уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.