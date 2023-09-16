Москва, 16 сентября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Мощность тропических ураганов, подобных шторму «Даниэль» в Ливии, сравнима со взрывом сброшенной на Хиросиму атомной бомбы, повторяющимся каждые 20 секунд. Такое мнение высказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов.

Government of National Unity/Global Look Press

«Мощность у тропических ураганов такова, что каждые 20 секунд в нём взрывается бомба, сброшенная на Хиросиму», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что шторм «Даниэль» уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, поскольку Средиземное море в 2023 году перегрето ещё с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары.

Специалист добавил, что тропический ураган среднего масштаба обладает в 200 раз большей энергией, чем вырабатывают все электростанции мира вместе взятые.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября стало известно, что тропический шторм «Даниэль», проходящий над водами Атлантического океана, превратился в ураган. По информации NHC, он находится примерно в 1,4 тыс. км к западу от Азорских островов (автономный регион Португалии). 6 сентября поступило сообщение о том, что сформировавшийся ураган «Даниэль», который раньше направлялся к побережьям Испании и Франции, похоже, изменил направление и интенсивность. Ураган теперь движется в сторону северной Европы, а не к европейскому побережью. В семнадцати департаментах Франции, расположенных на востоке страны, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за шторма.

Мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэль» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов.

По последним данным, погибли более 11 тыс. человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с гибелью людей после урагана и наводнения. Глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Россия направит в Ливию несколько самолётов с помощью пострадавшим от наводнения районам.