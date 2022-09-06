Париж, 6 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Сформировавшийся ураган «Даниэль», который раньше направлялся к побережьям Испании и Франции, похоже, изменил направление и интенсивность, передает BFM TV.

Pxhere.com Ураган

Ураган теперь движется в сторону северной Европы, а не к европейскому побережью.

Ураган вызовет порывы ветра, которые могут достигать до 180 км/ч.

«В ближайшие дни ожидается постепенное ослабление», — отмечают метеорологи из США.

Как сообщало ИА REGNUM, в семнадцати департаментах Франции, расположенных на востоке страны, объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за шторма.