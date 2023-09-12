Москва, 12 сентября, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи гибелью людей после урагана и наводнения, сообщается 12 сентября на сайте Кремля.

IMAGO/The eastern-based government of Libya/Handout \ APAimages/ТАСС Последствия шторма «Даниэль» в Ливии

«Примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны», — говорится в сообщении.

Глава государства также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Россия готова оказать необходимое содействие, подчеркнул Путин.

Как сообщало ИА Регнум, мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов. В результате наводнения на востоке страны погибли, по последним данным, более 6 тыс. человек.