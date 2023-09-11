Триполи, 11 сентября, 2023, 03:59 — ИА Регнум. Мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии, власти страны объявили двухдневный комендантский час. Об этом 10 сентября сообщает ливийский канал The Libya Observer.

Ураган

Уточняется, что шторм, сопровождаемый мощными ливнями и сильным ветром, скорость которого составила 120-180 км/час, обрушился на города Бенгази, Аль-Марджа, Аль-Байды, Шахата, Дерны и Тобрука. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов. В Бенгази эвакуировали людей, проживающих в низинах.

В восточной части Ливии размыты множество дорог, движение автотранспорта парализовано. Там, где не бушуют ливни, наблюдается сильная песчаная буря, окрасившая небо в красный цвет.

По данным специалистов из Национального центра метеорологии, шторм начнёт ослабевать 11 сентября, а ещё через сутки сместится в сторону от Ливии и покинет пределы страны. Власти призвали граждан отреагировать на меры безопасности и в случае необходимости эвакуации сотрудничать с сотрудниками полиции и экстренных служб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в турецкой провинции Стамбул ожидается ураганный ветер, скорость порывов которого будет достигать 50–75 км в час.

В нескольких турецких провинциях наблюдаются наводнения из-за сильных ливней. В результате разгула стихии погибли не менее пяти человек.