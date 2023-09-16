Берлин, 16 сентября, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил Киев в дальнейшей поддержке, при этом он не стал давать прогноз, сколько продлятся боевые действия. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag.

Bernd von Jutrczenka/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Шольц, слова которого приводит издание, заявил, что пока продолжаются боевые действия, руководство Германии будет поддерживать Украину.

«Мы к этому готовы. Как долго продлится война, не может сказать, пожалуй, никто. Но украинцы могут быть уверены в нашей поддержке», — приводит издание слова главы правительства ФРГ.

Он также не стал подробно останавливаться на теме ракет Taurus, которые Киев хотел бы получить от Германии.

Шольц пояснил, что он как канцлер несёт ответственность за то, чтобы Германия не принимала неверных решений, которые имели бы фатальные последствия.

«Каждый может рассчитывать на то, что я очень тщательно обдумываю каждое решение», — заверил он.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что если ВСУ действительно получат немецкие ракеты Taurus, то будут использовать их для ударов по объектам в глубине российской территории. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что решение о передаче киевскому режиму дальнобойных ракет Taurus могут принять в течение двух недель.

Ранее Писториус заявил, что будущие мирные переговоры России и Украины могли бы пройти по сценарию тех переговоров, которые завершили собой Тридцатилетнюю войну и привели к подписанию Вестфальского соглашения 1648 года, в результате которого были признаны территориальные завоевания некоторых противоборствующих сторон. Выступая в Мюнстере на конференции, посвященной юбилею завершения Тридцатилетней войны, Писториус назвал Вестфальское соглашение «вдохновляющим». Кроме того, немецкий министр отметил, что Украина должна получить «международные гарантии безопасности», и заявил, что НАТО в целом и Германия в частности продолжат в разных формах оказывать Киеву военную помощь.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров, и подчёркивал, что Киев должен в первую очередь отменить собственный запрет на ведение переговоров с Россией. 15 сентября, комментируя вопрос о возможности переговоров, президент России посоветовал Киеву перестать «плясать под чужую дудку».