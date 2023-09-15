Пхеньян, 16 сентября, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Посетивший 15 сентября авиационный завод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ) лидер КНДР Ким Чен Ын остался глубоко впечатлён современными российскими авиационными технологиями. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Издание подчеркнуло, что лидер Северной Кореи оценил богатый самостоятельный потенциал авиастроительной отрасли России, который опережает потенциальные угрозы извне.

На авиационном заводе он пообщался с лётчиками-испытателями, а также побывал в кабине истребителя пятого поколения Су-57.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер встретились 13 сентября на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын 15 сентября в сопровождении вице-премьера Дениса Мантурова и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре, а также оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

После визита в Россию лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец».