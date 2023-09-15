Киев, 15 сентября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын попал в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные сайта.

Kremlin Pool/Global Look Press Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

В качестве причин внесения лидера КНДР в базу данных указано: «ядерный шантаж, реализация незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления».

Отмечается, что данные Ким Чен Ына были внесены на сайт 6 сентября.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых размещаются данные журналистов, ополченцев, политических деятелей. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, украинский сайт «Миротворец» мог быть создан при содействии Госдепартамента США.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын, находящийся в России с 12 сентября, побывал на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре. Он осмотрел инженерный центр и производственные цеха, а также площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев». Кроме того, он оценил демонстрационный полёт истребителя Су-35.

Северокорейский лидер приехал в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин встретился с ним 13 сентября на космодроме Восточный.

Путин отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

Ким Чен Ын пригласил президента России Владимира Путина посетить Пхеньян.