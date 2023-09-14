ВСУ жалуются на неэффективность немецких танков Leopard — СМИ
Mundo: ВСУ жалуются на безэффективность танков Leopard против беспилотников
Киев, 14 сентября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Украинские экипажи немецких танков Leopard пожаловались, что техника оказалась неэффективной против российских беспилотников. Об этом написала испанская газета Mundo.
«Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться», — признался изданию украинский военный.
Как сообщало ИА Регнум, датские военные позаимствовали у трёх музеев шесть танков Leopard 1A5 для обучения и подготовки ВСУ.
Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле назвал переданные Украине старые танки Leopard 1 «металлоломом», на восстановление которого потребуется до девяти месяцев. Кроме того, он признал, что указанные боевые машины имеют слабые защитные характеристики и более низкую точность стрельбы в сравнении с танками, которые выпускались на Западе позже.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что Киев готов сделать всё для того, чтобы как можно скорее получить ракеты Taurus.