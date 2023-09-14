Киев, 14 сентября, 2023, 06:06 — ИА Регнум. Украинские экипажи немецких танков Leopard пожаловались, что техника оказалась неэффективной против российских беспилотников. Об этом написала испанская газета Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Даже танки Leopard показали, что они не так эффективны перед лицом угрозы, исходящей от беспилотников. Мы должны адаптироваться», — признался изданию украинский военный.

Как сообщало ИА Регнум, датские военные позаимствовали у трёх музеев шесть танков Leopard 1A5 для обучения и подготовки ВСУ.

Председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле назвал переданные Украине старые танки Leopard 1 «металлоломом», на восстановление которого потребуется до девяти месяцев. Кроме того, он признал, что указанные боевые машины имеют слабые защитные характеристики и более низкую точность стрельбы в сравнении с танками, которые выпускались на Западе позже.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба признался, что Киев готов сделать всё для того, чтобы как можно скорее получить ракеты Taurus.