Берлин, 8 сентября, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Запад передал Украине старые танки Leopard 1, которые фактически являются «металлоломом», заявил в интервью швейцарской радиовещательной компании SRF председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

Иван Шилов ИА Регнум Контрнаступление ВСУ

Вместе с тем эксперт признал, что указанные боевые машины сохранили эксплуатационные характеристики, несмотря на слабую защиту и более низкую точность стрельбы по сравнению с танками, которые выпускались позже. Тиле отметил, что на восстановление боеготовности Leopard 1 может потребоваться до девяти месяцев.

Председатель организации пояснил, что эта проблема связана с отсутствием производственных возможностей в виде площадок, рабочей силы и запасных частей. Кроме того, Тиле подчеркнул, что применение указанных танков может дать результат, если ими пользоваться правильно, иначе они быстро превратятся в металлолом, как это происходит в случае с Украиной.

Он также добавил, что в металлолом способны превращаться даже современные танки.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля немецкий оборонный концерн Rheinmetall начал обучение украинских военных ремонту танков Leopard. 30 июля бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что танки Leopard оказались бесполезны для ВСУ. Кроме того, по словам эксперта, эти боевые машины стали «ловушкой» для украинских военных.

23 августа журнал Newsweek написал, что ВСУ могут потерять предоставленные Западом танки Leopard и Abrams, если решатся задействовать их на передовой. Авторы публикации утверждают, что эти боевые машины становятся заметны и уязвимы из-за географических особенностей местности в зоне специальной военной операции. В статье также сказано, что украинские военные должны применять старый танковый парк, чтобы избежать проблем с Leopard и Abrams.