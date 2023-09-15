Будапешт, 15 сентября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Венгрия вынуждена платить в 3,5 раза больше, чем раньше, за транзит российской нефти через Украину, так Киев поднял цены за перекачку сырья по нефтепроводу «Дружба», в результате расходы национальных компаний возрастут примерно на €125 млн и лягут на плечи простых граждан. Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не хочу ругаться, потому что это не пристало премьер-министру, но я сильно задумываюсь, когда вижу, что украинцы повысили тарифы за транзит нефти и её поставки из России через Украину стали в 3,5 раза дороже», — заявил он, добавив, что частным компаниям придётся заплатить за это ещё 48 млрд форинтов (свыше €125 млн), которые будут учтены при ценообразовании, это приведёт к повышению цен на топливо и росту инфляции.

По его словам, он понимает, что у Киева нет денег и остаётся всё меньше оружия, поэтому ясно, что Украине нужно на чём-то зарабатывать, при этом как главе правительства ему приходится думать об интересах Венгрии.

«Поэтому мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы гарантировать, что эта политика не будет продолжена и что плата за пользование трубой не будет поднята до небес, что поставит венгерские семьи в трудное положение», — заверил он.

Как передавало ИА Регнум, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин заявил, что Европейский союз наказал сам себя, объявив об антироссийских санкциях. Что касается транзита нефти и газа, то страны ЕС, чтобы не замёрзнуть, сами обратятся к России с просьбой о возобновлении поставок, отметил он.

Ранее экс-премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что именно санкции Запада привели к остановке транзита нефти через Украину.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что газ, который сейчас поступает из России в Венгрию через территорию Украины, в случае прекращения транзита по этому маршруту можно перенаправить на газопровод «Турецкий поток».

По его данным, пропускная способность поставок в Венгрию по «Турецкому потоку» составляет 8,5 миллиарда кубометров и может полностью включить весь объём газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что потребление газа в Европе за восемь месяцев 2023 года снизилось на 26 млрд кубометров. По его данным, в 2022 году оно сократилось на 56 млрд кубометров газа, а за восемь месяцев этого года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, — на 26 млрд кубометров.

28 марта Совет Евросоюза продлил на 12 месяцев, до 31 марта 2024 года, срок действия решения о добровольном снижении потребления газа на 15%. Будапешт и Варшава выступили против этого плана. Остальные страны поддержали его.