Будапешт, 18 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Газ, который сейчас поступает из России в Венгрию через территорию Украины, в случае прекращения транзита по этому маршруту можно перенаправить на газопровод «Турецкий поток», заявил 18 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Компрессорная станция газопровода «Турецкий поток»

«Очень важно, что есть «Турецкий поток», ведь пропускная способность поставок в Венгрию по нему составляет 8,5 миллиарда кубометров и может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту», — сказал Сийярто на пресс-конференции.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой о продлении контракта на транзит газа в Европу. Действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года.

Венгрия не намерена отказываться лот закупок газа в России, поскольку без российского газа остановились бы промышленные предприятия страны и не было бы отопления в квартирах, заявил в августе 2023 года госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Венгрия получает из России около 85% потребляемого газа. При этом власти страны в последние годы также заключили соглашения с компанией Shell и компаниями из Азербайджана, а также рассматривают возможность закупки газа в Турции, Катаре и Румынии.

Пытаясь отделить Евросоюз от российской энергии, власти ЕС вредят лишь своим странам, поскольку вынуждены переплачивать за энергию, и не наносят никакого ущерба России, которая продаёт те же объёмы в другие страны, заявил в июле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Объём потерь ЕС он оценил в 350 млрд евро.