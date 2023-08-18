Венгрия предложила направить газ по «Турецкому потоку», а не через Украину
Сийярто предложил перенаправить идущий через Украину газ на «Турецкий поток»
Будапешт, 18 августа, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Газ, который сейчас поступает из России в Венгрию через территорию Украины, в случае прекращения транзита по этому маршруту можно перенаправить на газопровод «Турецкий поток», заявил 18 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Очень важно, что есть «Турецкий поток», ведь пропускная способность поставок в Венгрию по нему составляет 8,5 миллиарда кубометров и может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту», — сказал Сийярто на пресс-конференции.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 17 августа министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой о продлении контракта на транзит газа в Европу. Действующее соглашение рассчитано до конца 2024 года.
Венгрия не намерена отказываться лот закупок газа в России, поскольку без российского газа остановились бы промышленные предприятия страны и не было бы отопления в квартирах, заявил в августе 2023 года госсекретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.
Венгрия получает из России около 85% потребляемого газа. При этом власти страны в последние годы также заключили соглашения с компанией Shell и компаниями из Азербайджана, а также рассматривают возможность закупки газа в Турции, Катаре и Румынии.
Пытаясь отделить Евросоюз от российской энергии, власти ЕС вредят лишь своим странам, поскольку вынуждены переплачивать за энергию, и не наносят никакого ущерба России, которая продаёт те же объёмы в другие страны, заявил в июле 2023 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Объём потерь ЕС он оценил в 350 млрд евро.