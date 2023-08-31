Москва, 31 августа, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Потребление газа в Европе за восемь месяцев 2023 года снизилось на 26 млрд кубометров, заявил 31 августа глава Газпрома Алексей Миллер на совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС

«Как вы знаете, важным индикатором состояния экономики является потребление энергоресурсов. И мы видим, что, например, в Европе потребление газа падает второй год подряд», — отметил Миллер.

По его данным, в 2022 году оно сократилось на 56 млрд кубометров газа, а за восемь месяцев этого года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, — на 26 млрд кубометров.

«О причинах кризиса в Европе мы с вами говорили неоднократно», — сказал глава Газпрома.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта Совет Евросоюза продлил на 12 месяцев, до 31 марта 2024 года, срок действия решения о добровольном снижении потребления газа на 15%. Будапешт и Варшава выступили против этого плана. Остальные страны поддержали его.

Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, зимой в Европе может наблюдаться дефицит газа. В текущем году ЕС будет не хватать 60 млрд куб. м, и, как ожидается, Китай может нарастить потребление голубого топлива в связи с увеличением темпов роста экономики, пояснил министр. Он также добавил, что Европа не сможет компенсировать недостаток газа, возникший из-за антироссийских санкций.

Кроме того, ранее эксперты предупредили, что цены на голубое топливо снова могут превысить отметку в одну тысячу долларов за тысячу кубометров. Такой рост цен вызван возможностью проведения забастовок на заводах по производству СПГ в Австралии и приведёт к конкуренции за энергоносители между Азией и Европой.