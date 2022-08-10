Москва, 10 августа, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Европейский союз наказал сам себя, объявив об антироссийских санкциях. Что касается транзита нефти и газа, то страны ЕС, чтобы не замёрзнуть, сами обратятся к России с просьбой о возобновлении поставок. Такое мнение в беседе с корреспондентомИА REGNUM 10 августа высказал научный руководитель Центра этнических и международных исследованийАнтон Бредихин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«По мнению Европейского союза, контроль за транспортными потоками, поставками нефти и газа должен быть установлен не со стороны Киева, а со стороны ЕС. Осуществить это пока не представляется возможным. Вряд ли ЕС всё тщательно просчитал. Скорее всего, в холодное время года они будут у Кремля выпрашивать газовые поставки», — уверен эксперт.

Ранее экс-премьер СловакииРоберт Фицо заявил, что именно санкции Запада привели к остановке транзита нефти через Украину.