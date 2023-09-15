Москва, 15 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В настоящее время ведётся дискуссия по валютным ограничениям. Об этом 15 сентября заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

«Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведётся. Это во многом решение правительства», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что позиция регулятора состоит в том, что влиять на потоки капитала надо влиять не административными, а экономическими мерами — повышая привлекательность рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%. Регулятор отметил, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким — реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, который опережает возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.

Кроме того, Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7% с прежних 5-6,5%. Инфляция на уровне 4% ожидается в 2024-м и последующих годах,