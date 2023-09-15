Набиуллина заявила о ведущейся дискуссии по валютным ограничениям
Набиуллина: дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведётся
Москва, 15 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. В настоящее время ведётся дискуссия по валютным ограничениям. Об этом 15 сентября заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«Действительно, дискуссия по валютным ограничениям сейчас ведётся. Это во многом решение правительства», — сказала Набиуллина.
Она добавила, что позиция регулятора состоит в том, что влиять на потоки капитала надо влиять не административными, а экономическими мерами — повышая привлекательность рубля.
Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 13%. Регулятор отметил, что инфляционное давление в российской экономике остаётся высоким — реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, который опережает возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы.
Кроме того, Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 6-7% с прежних 5-6,5%. Инфляция на уровне 4% ожидается в 2024-м и последующих годах,