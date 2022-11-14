Лозанна, Швейцария, 14 ноября, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало от Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать её результаты. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Камила Валиева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS зарегистрировал апелляцию WADA по допинговому делу Валиевой.

На слушания будут назначены три арбитра: один арбитр — от WADA, второй — от РУСАДА и спортсменки, третьего назначит президент отдела апелляций CAS.

Напомним, 8 ноября WADA передало дело Валиевой в CAS, заявив, что РУСАДА затягивает процесс.