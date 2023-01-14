Москва, 14 января, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Результаты фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место, аннулированы. Такое решение 13 января принял дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Maksim Konstantinov/Global Look Press Камила Валиева

Читайте также: WADA потребовало от CAS дисквалифицировать Валиеву на четыре года

«Трибунал установил, что, хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несёт за это «никакой вины или халатности». Таким образом, суд не наложил никаких санкций, за исключением дисквалификации её результатов», — пояснили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

В сообщении отмечается, что WADA запросило у РУСАДА копию полного мотивированного решения с целью рассмотреть его вместе с материалами дела. Это потребовалось для того, чтобы определить, соответствует ли принятое решение положениям Всемирного антидопингового кодекса. В WADA заявили, что в зависимости от ситуации агентство «без колебаний воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд».

Ранее по теме: WADA ждёт скорого решения суда по делу Валиевой

После решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства об аннулировании результатов Валиева убрала надпись о статусе победительницы чемпионата России 2022 года из биографии в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль на чемпионате России в Санкт-Петербурге с результатами выше рекорда мира 25 декабря 2021 года. Позднее стало известно, что допинг-проба спортсменки, взятая в день её победы на турнире, дала положительный результат в микродозе.