Лозанна, Швейцария, 31 августа, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) отказал сборным США, Канады и Японии в присутствии на закрытых слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 31 августа сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан со ссылкой на письмо генерального директора CAS Матье Риба.

Александр Вильф/РИА Новости Камила Валиева

Отмечается, что суд не принял решения по допуску представителей сборных США, Канады и Японии на закрытые слушания по делу Валиевой. В письме сказано, что решение об этом должно быть принято специальной комиссией, созданной CAS.

При этом Риб подчеркнул, что стороны отказались от открытых слушаний, но суд, несмотря на это, планирует опубликовать решение, оставив конфиденциальными подробности о ходе разбирательства.

Ранее сообщалось, что сборная США по фигурному катанию направила Рибу письмо с просьбой разрешить её представителю присутствие на закрытых слушаниях по делу Валиевой. Также там хотят присутствовать спортсмены из Канады и Японии.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26–29 сентября. Спортсменку обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября 2022 года Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что не намерено озвучивать дату слушаний и решение по делу Валиевой, поскольку фигуристка является защищённым лицом.

8 ноября Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало дело Валиевой в CAS, сославшись на то, что РУСАДА затягивает процесс. При этом WADA потребовало от CAS дисквалифицировать фигуристку на четыре года и аннулировать её результаты.

В январе 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА принял решение аннулировать результаты Валиевой на чемпионате России 2022 года, на котором она заняла первое место, и лишил её золотой медали.