Сочи, Краснодарский край, 15 сентября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи. Об этом сообщает 15 сентября белорусский Telegram-канал «Пул первого».

Александр Демьянчук/ТАСС Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Канал разместил фотографию Путина и Лукашенко, которые приступили к беседе.

Путин проинформировал белорусского коллегу о завершении в России бюджетного процесса.

«Всё стабильно, надёжно, что не может не радовать», — сказал президент.

Он отметил, что состояние российской экономики отражается и на взаимодействии в рамках Союзного государства, в связи с чем предложил «сверить часы» по ряду вопросов.

Лукашенко находится в России с рабочим визитом с 14 сентября. Переговоры лидеров двух стран накануне анонсировал пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, по словам представителя Кремля, на встрече лидеров России и Белоруссии ожидается «сверка часов», координация двух ближайших союзников, обмен мнениями.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3833217" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Предполагается, что Путин и Лукашенко обсудят вопросы международной повестки, региональную проблематику, ход совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве, общую работу в сфере импортозамещения.

Текущая встреча — седьмая с начала года. Предыдущая состоялась в июле. Путин по её итогам заявил, что все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось.