Москва, 14 сентября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 15 сентября проведут переговоры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Переговоры президентов пройдут в Сочи.

«Регулярная сверка часов, координация двух ближайших союзников, обмен мнениями и так далее», — так Песков ответил на вопрос о темах предстоящей беседы Путина и Лукашенко.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Лукашенко вылетел в Москву утром 14 сентября. Предполагается, что лидеры обсудят вопросы международной повестки, региональную проблематику, а также ход достижения совместных задач в экономике — в промышленности, сельском хозяйстве, общую работу в сфере импортозамещения.

Предыдущая личная встреча лидеров состоялась в июле 2023 года. Все планы развития отношений России и Белоруссии реализуются, причём даже лучшими темпами, чем ожидалось, заявил Владимир Путин. Все основные экономические показатели дают основание полагать, что этот год Россия и Белоруссия пройдут спокойно и уверенно, добавил он.

Президент Белоруссии в свою очередь предложил Путину подумать над совместным экономическим планом развития. У обеих стран для экономического роста достаточно как «мозгов», так и ресурсов, нужен совместный экономический план, сказал президент Белоруссии. Готовя этот план, Москва и Минск должны опираться на собственные силы, считает Лукашенко. России и Белоруссии нужно стремиться к развитию по принципу «два государства — одно Отечество», добавил также белорусский лидер.