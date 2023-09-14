Москва, 14 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что может через несколько месяцев завершить работу и в клубе, и в национальной команде. Об этом 14 сентября он сказал YouTube‑каналу «Это футбол, брат!».

Григорий Сысоев/РИА Новости Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу Валерий Карпин

«На данный момент из «Ростова» я уходить не могу и не хочу. Я честно говорю. Сейчас сентябрь месяц, в ноябре мы ещё полетаем-поездим, я побуду без семьи ещё три недели и скажу: «Всё, не хочу». Может такое случиться», — сказал Карпин.

Он добавил, что его ребёнок скоро пойдёт в школу в Эстонии, поэтому ему сложно представить, что он будет работать в России, а семья в это время будет жить в Эстонии.

Поэтому, по его словам, через три месяца он может сказать «до свидания».

Карпин стал главным тренером «Ростова» в конце 2017 года. В июле 2021‑го его назначили главным тренером сборной России, из-за чего в августе он покинул клуб. В марте 2022 года он вернулся в «Ростов» и стал совмещать работу в клубе и сборной.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России по футболу 12 сентября в товарищеском матче сыграла вничью с командой Катара. Игра завершилась со счётом 1:1. Российская команда уступала по ходу встречи, но на 90-й минуте вышедший на замену Александр Солдатенков забил ответный мяч.

После игры Карпин заявил, что российским футболистам следует уезжать играть за границу, если у них есть такая возможность. Он согласился с тем, что уровень чемпионата России снизился и для того, чтобы прогрессировать, игрокам следует уезжать.