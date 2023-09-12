Москва, 13 сентября, 2023, 00:24 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России Валерий Карпин после сыгранного вничью матча с командой Катара (1:1) дал совет футболистам уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ) в зарубежные чемпионаты. Об этом он заявил журналистам во вторник 12 сентября.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

Карпин подчеркнул, что в иностранных клубах другая интенсивность и мотивация, российским футболистам надо стремиться выступать в сильнейших чемпионатах Европы.

«Уезжать из РПЛ? Кто может уехать — уезжайте, даю совет», — сказал Карпин.

Главный тренер российской сборной отметил, что не в первый раз даёт такой совет. Он признал, что отечественная лига в таком случае будет слабее, но уехавшие футболисты станут сильными игроками.

Как сообщало ИА Регнум, сборная России по футболу 12 сентября в товарищеском матче сыграла вничью с командой Катара. Игра завершилась со счётом 1:1. Российская команда уступала по ходу встречи, но на 90-й минуте вышедший на замену Александр Солдатенков забил ответный мяч.

Сборная России по футболу 11 сентября в Суэце уступила в товарищеском матче олимпийской команде Египта. Игра завершилась со счётом 1:2.