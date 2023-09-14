Москва, 14 сентября, 2023, 14:48 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли за сутки на донецком направлении до 350 человек убитыми и ранеными. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 14 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября Конашенков проинформировал об отражении восьми атак ВСУ на донецком направлении около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Первомайского. Противник потерял до 140 военных, четыре автомобиля, две боевые машины пехоты, гаубицу «Мста-Б».

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