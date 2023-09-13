Донецк, 13 сентября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на донецком направлении отразили восемь атак ВСУ около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки, Первомайского. Об этом 13 сентября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Он отметил, что на этом направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ около населённых пунктов Красногоровка, Первомайское, Клещеевка, Андреевка Донецкой Народной Республики.

Официальный представитель Минобороны России сообщил, что потери противника составили до 140 военных. Кроме этого, были уничтожены четыре автомобиля, две боевые машины пехоты, а также гаубица «Мста-Б», уточнил он, добавив, что около населённого пункта Новомихайловка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным на 12 сентября, Вооружённые силы России отразили на донецком направлении пять атак ВСУ, противник потерял более 255 военных. Атаки были отражены в районах населённых пунктов Авдеевка, Майорск и западнее Андреевки в ДНР. Также были уничтожены две боевые машины пехоты, шесть автомобилей и САУ «Гвоздика».

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил, что потери ВСУ в ходе контрнаступления составили 71 тыс. человек. Кроме того, уничтожены 543 танка и 18 тысяч бронемашин ВСУ.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ ощущают нехватку вооружения, техники и личного состава, а российские войска в активной обороне перемалывают силы противника по всей линии фронта.