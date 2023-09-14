Москва, 14 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной блокировке в России мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я не знаю деталей этой новости, за пояснениями лучше обращаться к нашим народным избранникам», — сказал Песков журналистам.

Как передавало ИА Регнум, первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе в России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из его функции станет массовое распространение информации. Ранее депутат отмечал, что для WhatsApp было сделано исключение, так как мессенджер был средством коммуникации, а не размещения информации.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн подчеркнул, что если WhatsApp запустит функцию русскоязычных каналов, то будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки.