София, 14 сентября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Депутаты парламента Болгарии утвердили решение о снятии после 15 сентября запрета на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

IGOR TKACHENKO/EPA/ТАСС

Днём ранее, 13 сентября, такое решение приняло правительство страны. При этом в министерстве сельского хозяйства выступали за продление запрета, но позднее изменили свою позицию.

«Принимая во внимание солидарность Республики Болгария с Украиной, Болгария не поддерживает продолжение после 15 сентября 2023 года чрезвычайной меры, запрещающей импорт в Республику Болгарию, Республику Польша, Венгрию, Румынию и Словацкую Республику пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины», — сказано в тексте решения.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении запрета на ввоз в страну украинского зерна. Если запрет, прекращающий своё действие 15 сентября, не продлит Еврокомиссия, власти Польши сделают это сами, сказал он.

Против поставок зерна с Украины выступают фермеры Польши и ряда других стран Восточной Европы. Они отмечают, что эти якобы «транзитные» поставки приведут к резкому снижению цен и убыткам для местных участников рынка, потому что в действительности всё зерно останется на территории Европы. Руководители пяти указанных государств ранее согласились с этой позицией.

Польша, делая ультимативные заявления, входит в серьёзную конфронтацию как с Еврокомиссией, которая может применить к Варшаве штрафные санкции, так и с самой Украиной, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв.

Власти Украины после заявлений Варшавы о продлении запрета отметили, что намерены обжаловать это решение Польши во Всемирной торговой организации. Результат такой жалобы не будет ничем отличаться от результата обращения в «Спортлото», отмечал в комментарии для ИА Регнум руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.