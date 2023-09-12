Москва, 12 сентября, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Желание Киева обратиться во Всемирную торговую организацию (ВТО) на фоне заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины смехотворно и не будет результативным. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Сергей Корсун ИА Регнум

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев намерен обратиться во Всемирную торговую организацию из-за заявлений Польши о запрете ввоза зерна с Украины. Он подчеркнул, что украинские власти не собираются вредить фермерам Польши. Однако в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ).

«Когда Украина будет обращаться в ВТО, пусть не забудет указать, что торговые и финансовые санкции против России тоже незаконны и противоречат нормам ВТО. Потому что их заявление, что собираются обратиться в ВТО, смехотворно. Хочется ответить словами Владимира Высоцкого — это всё равно что написать жалобу в «Спортлото», — подчеркнул Колташов.

По мнению эксперта, ВТО сегодня является пустой организацией, которая потеряла авторитет и утратила объективность. Поэтому, как отметил экономист, тот, кто сегодня ориентируется на Всемирную организацию, либо полностью находится под контролем американцев, которые требуют не нарушать принципов ВТО, либо является безумцем.

«Глобализация закончилась, а вместе с ней и Всемирная торговая организация. И её разрушали сами американцы, не назначая своих судебных представителей. И теперь её судебная система парализована. ВТО ничего не разрешит. А Польша имеет универсальный инструмент против любого международного суда — Польский суд. Поляки уже использовали его против «Газпрома», могут применить и против Украины», — отметил эксперт.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий направил Еврокомиссии ультиматум о продлении после 15 сентября запрета на ввоз в страну украинского зерна. По его словам, Польша не может согласиться на ущерб своему рынку.

Такое непреклонное отстаивание Варшавой своих позиций политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак объяснил предстоящими парламентскими выборами в стране. По мнению эксперта, сейчас минимум до 15 октября — даты выборов — действующее правительство Польши будет лоббировать исключительно интересы нации, чтобы сохранить свои политические привилегии.

«И партии, которая находится у власти и которая хочет переизбраться, совершенно не интересно, чтобы на дорогах блокировали движение местные фермеры и устраивали акции протеста. Потому что это может отразиться на ходе выборов. Поэтому полякам в первую очередь надо как-то дотянуть до выборов, чтобы отстоять свою позицию перед народом. Но после выборов, вероятно, американцы дадут полякам какую-то определённую сумму, чтобы снова разрешить, пусть якобы и не так открыто, но торговать зерном», — пояснил Дудчак.

Эксперт выразил уверенность, что за интересами продажи украинского зерна стоит Вашингтон, поскольку весомая часть продукции принадлежит американским корпорациям, находящимся на Украине.

«Давно там всё скуплено на корню. И в структурах украинских агрохолдингов давно присутствуют иностранные капиталы. Поэтому борьба идёт за интересы американцев в первую очередь, а не украинцев и поляков. А Евросоюз стоит не столько на позициях Украины, сколько исполняет волю Вашингтона. Но все эти заявления украинских политиков ещё и через американскую соцсеть — это игра на публику. Ведь по сути украинское общество не получает этих выгод, которые должны им поступать за зерно», — обратил внимание Дудчак.

Поэтому, по мнению эксперта, даже если Киев и обратится в ВТО за компенсацией, то средства пойдут не на интересы республики. Как пояснил Дудчак, из страны вывозили зерно по демпинговым ценам, продавали же по рыночным, специально занижая сумму покупки. Кроме того, за украинское зерно платили меньше налогов, однако не вся валютная выручка поступала на Украину. По словам политолога, если бы все средства попадали на Украину и конвертировались в гривну, то в республику поступило бы примерно на 800 млн долларов больше, по оценке эксперта.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Моравецкий выдвинул ультиматум Еврокомиссии из-за ввоза украинского зерна, заявив, что не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков независимо от решения ЕС. Он подчеркнул, что перед властями страны в приоритете защита интересов польских фермеров и их возможностей в сельскохозяйственной сфере. Он также заявил, что Варшава будет готова ввести собственный запрет на ввоз зерна, вне зависимости от мнения Брюсселя.

Профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв в беседе с ИА Регнум заявил, что Польша своим откровенным заявлением относительно ввоза украинского зерна входит в серьёзную конфронтацию с ЕС и Еврокомиссией, от которых можно ждать штрафных санкций, а также непосредственно с Украиной, взаимоотношения с которой подрываются.

Запрет на экспорт украинского зерна в страны Восточной Европы — Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию — Европейская комиссия ввела ещё 2 мая 2023 года. Ранее эти страны самостоятельно запретили ввоз украинской аграрной продукции. Издание Foreign Policy сообщило, что эти поставки разорили восточноевропейских фермеров.