Брюссель, 14 сентября, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Власти Евросоюза исключили из санкционного списка четырёх граждан России — главу группы ЕСН Григория Берёзкина, экс-главу компании Ozon Александра Шульгина, бизнесмена Фархада Ахмедова, а также полковника ВС РФ Георгия Шуваева, погибшего в ходе СВО в 2022 году, сообщили в Совете ЕС.

Все остальные ранее введённые властями Евросоюза индивидуальные санкции против граждан России продлены до 15 марта 2024 года. В списке находятся чуть менее 1800 физических и юридических лиц.

Индивидуальные санкции предполагают замораживание активов на территории ЕС, запрет на предоставление денежных средств, а также запрет на поездки по Евросоюзу.

Как сообщало ИА Регнум ранее, президент России Владимир Путин 12 сентября в ходе выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что с учётом незаконных западных санкций российским предпринимателям нужно осознать, что вкладывать и хранить средства на Родине гораздо надёжнее.

Президент также отметил, что своими действиями власти Запада наносят ущерб не только тем гражданам, у которых отнимают активы, но и самим себе: с начала введения санкций против России и ограничения расчётов в долларах в ряде стран мира начали создавать собственные платёжные системы и сокращать долю своих активов в ценных бумагах западных стран, напомнил Владимир Путин.

Ранее в сентябре 2023 года сообщалось, что суд ЕС отклонил иск российского предпринимателя Виктора Рашникова, который требовал исключить его из санкционных списков Евросоюза. Рашников — основной акционер и глава совета директоров Магнитогорского металлургического комбината. Власти ЕС включили предпринимателя и комбинат в санкционный список в марте 2022 года. В августе 2022 года санкции против бизнесмена ввели и власти США.