Владивосток, 12 сентября, 2023, 14:41 — ИА Регнум. Изъятие активов российских компаний за рубежом переходит всякие границы, и отечественные предприниматели должны осознать, что хранить средства в России гораздо надёжнее, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин.

Александр Вильф/POOL/ТАСС Владимир Путин

«Нам нужно как-то с бизнесом договориться, они должны понимать и исходить из того, что здесь надёжнее работать, и не надо наступать на одни и те же грабли», — сказал президент в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Западные страны, изымая российские активы, тем самым наносят ущерб в том числе и самим себе, но, кажется, не осознают этого, отметил Владимир Путин. В качестве примера он напомнил, что с начала введения санкций против России и ограничения расчётов в долларах в целом ряде стран мира начали заниматься созданием собственных платёжных систем и сокращением доли своих активов в ценных бумагах западных стран.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что многие российские бизнесмены после распада СССР выбрали наиболее простой путь обогащения, ориентируясь на Запад, а теперь столкнулись с тем, что их активы начали арестовывать. Президент призвал бизнесменов создавать новый бизнес на родине, а не пытаться вернуть уже потерянные деньги. Он также напомнил, что предупреждал предпринимателей, которые «замучаются пыль глотать», когда их активы на Западе будут изъяты, это предсказание сбылось, констатировал президент.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления на ВЭФ 12 сентября Владимир Путин также заявил, что Россия должна быть самодостаточной страной. Такой подход не означает изоляции, Россия продолжает активно сотрудничать с большинством стран мира, с теми государствами, которые готовы к равноправному партнёрству, отметил президент.