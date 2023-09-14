Евпатория, Крым, 14 сентября, 2023, 07:04 — ИА Регнум. В Евпатории ночью 14 сентября были слышны звуки взрывов. Об этом сообщили пользователи социальных сетей, опубликовав соответствующее видео.

Взрыв

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Очевидцы написали о работе системы ПВО и звуках взрывов в Евпатории и окрестностях.

Предположительно видео сняли в посёлке городского типа Заозёрное.

Как сообщало ИА Регнум, над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счету беспилотник ВСУ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что при уничтожении вражеских доронов никто не пострадал.

Вооружённые силы России нейтрализовали за сутки в зоне специальной военной операции 37 беспилотников ВСУ.