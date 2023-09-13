Брянск, 14 сентября, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Над Брянской областью в ночь на 14 сентября был сбит четвёртый по счету беспилотник ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. За последние часы это был уже шестой украинский дрон, пытавшийся атаковать российские объекты.

Mil.ru ПВО

Очередная попытка террористической атаки ВСУ была пресечена в 00:45 мск.

В ведомстве сообщили, что системы ПВО уничтожили беспилотник самолётного типа.

В ночь на 14 сентября первые два украинские беспилотника были ликвидированы над Брасовским районом и над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Ещё один дрон был уничтожен над территорией региона около 00:30 мск 14 сентября.

ВСУ предприняли попытку атаковать Брянскую область беспилотниками вечером 13 сентября, около 22:00 мск. Над Унечским районом региона были сбиты два БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, вооружённые силы России нейтрализовали за сутки в зоне специальной военной операции 37 беспилотников ВСУ.

11 сентября беспилотник ВСУ вошёл в пространство Белгородской области и сбросил самодельное взрывное устройство. Погиб военнослужащий.