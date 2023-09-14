Брюссель, 14 сентября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Депутата Европарламента Мик Уоллес заявил, что в 2022 году крупные поставщики оружия установили рекорд по продаже вооружения Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уоллес задался вопросом, есть ли предел в гонке вооружения украинской армии.

«Конфликт продолжается, сметая поколения украинских мужчин. ЕС не может вложить достаточно денег в оборону — 2022 год был рекордным для торговцев смертью. Прибыль стремительно растёт. Сколько ещё смертей потребуется, прежде чем мы перестанем разжигать хаос? Есть ли предел?» — написал в соцсети политик.

В последнее время в странах Запада всё чаще звучат протесты, недовольство финансированием конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, оружие, которое поставляют Украине страны Запада, не влияет на ход военного конфликта с Россией. Своё мнение в статье для Global Times высказал американский журналист, политический обозреватель из Праги Брэдли Бланкеншип.

Некоторые чиновники, политики и военные в странах Запада всё настойчивее стали заявлять о провале тактики Украины в конфликте с Россией — медленный прогресс на поле боя приводит к ссорам из-за применяемой стратегии. В силу сложившихся обстоятельств после летнего контрнаступления киевской армии на Западе сомневаются, что осеннее наступление до холодов закончится успехом. Британский журнал The Economist собрал мнения западных экспертов.