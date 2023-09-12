Лондон, 13 сентября, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Некоторые чиновники, политики и военные в странах Запада всё настойчивее стали заявлять о провале тактики Украины в конфликте с Россией — медленный прогресс на поле боя приводит к ссорам из-за применяемой стратегии. В силу сложившихся обстоятельств после летнего контрнаступления киевской армии на Западе сомневаются, что осеннее наступление до холодов закончится успехом. Британский журнал The Economist собрал мнения западных экспертов.

U.S. Army Europe ВСУ

Так, по признанию издания, десятки чиновников скептически относятся к тому, что крупный прорыв случится до зимы.

«Мы должны продлить наши сроки. Это может быть очень долгая борьба», — признал один из них.

10 сентября генерал США Марк Милли сказал, что Украине, вероятно, осталось от 30 до 45 дней боевых действий, прежде чем дождь и грязь слишком затруднят продвижение техники.

По утверждению руководителя Rochan Consulting Конрада Музыка, компании, которая мониторит конфликт на Украине, решение Киева защищать Бахмут любой ценой оказало большое влияние на последующее контрнаступление.

Западные военные и политики, по утверждению британского журнала, признают, что ВСУ быстро увязли в плотных минных полях, прикрытых российской артиллерией, беспилотниками и вертолётами.

«Где бы ни была ошибка, ясно, что что-то пошло не так. У Киева не было планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, которые можно было бы быстро реализовать на случай, если атака застопорится», — считает Конрад Музыка.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия вскоре не сможет вести бои, поскольку США перестанут её финансировать. Об этом 12 сентября заявил журналист спутникового телевидения Шэньчжэня Ши Хуан газете Sohu. У Киева больше не будет возможности вести оборону, а экономика страны уже в руинах.

По словам журналиста, западные страны разочаровываются в действиях ВСУ после провала контрнаступления, а постоянные просьбы о финансовой помощи начинают раздражать руководство США и показывают несостоятельность ВСУ.

Американский телеканал Fox News сообщил, что Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт.

Бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готовность главы киевского режима Владимира Зеленского к длительному конфликту основана на финансовой поддержке из-за рубежа. Он отметил, что весь киевский режим функционирует на иностранные деньги.