Гонконг, Китай, 8 сентября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. Гонконгская фондовая биржа отменила утренние торги из-за действующего в городе чёрного штормового предупреждения, связанного ливнем, который стал сильнейшим за всю историю метеонаблюдений с 1884 года. Сообщение об этом 8 сентября разместили на сайте торговой площадки.

DANIEL CENG/EPA/ТАСС Последствия ливня в Гонконге

«Утренние торги на рынках ценных бумаг и деривативов отменены из-за чёрного штормового предупреждения и экстремальных условий», — говорится в нём.

Отмечается, что торги могут быть возобновлены в полдень по местному времени (07:00 мск) или раньше, если произойдёт отмена чёрного уровня штормового предупреждения. В противном случае будут отменены все торги 8 сентября.

Гонконгская фондовая биржа 1 сентября также полностью отменила торги из-за обрушившегося на город супертайфуна «Саола».

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в Гонконге приостановили занятия в школах и движение наземного общественного транспорта из-за сильных ливней. В ночь на 8 сентября Метеорологическая обсерватория объявила самое сильное, чёрное штормовое предупреждение. По данным синоптиков, за час с 23:00 по 00:00 по местному времени (с 18:00 по 19:00 мск) в городе выпало рекордное с 1884 года количество осадков — 158,1 мм.

Такие ливни вызваны областью пониженного давления, которую создал тайфун «Хайкуй». Экстремальные осадки сохранятся как минимум до полудня 8 сентября, в связи с чем рекомендовали предоставить сотрудникам гибкий график для безопасности их передвижения по городу. Несколько станций метро в городе затоплено.