Москва, 13 сентября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Республиканцы хотят запустить процедуру импичмента президента США Джозефа Байдена не потому, что всерьёз рассчитывают преуспеть в этом, а потому, что хотят нанести удар по его репутации в преддверии выборов главы Белого дома, считает американист Малек Дудаков. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА Регнум.

Samuel Corum/POOL/EPA/ТАСС Президент США Джо Байден

Ранее стало известно, что комитет палаты представителей Конгресса США начинает официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента президента Джозефа Байдена.

«Никакого реального импичмента Джозефа Байдена не будет, — сказал Дудаков. — Для этого пришлось бы получить 2/3 голосов в Сенате, который контролируется демократами. Но республиканцы будут устраивать политический цирк вокруг импичмента: таскать свидетелей, чтобы они давали показания в Конгрессе, представлять там новые факты в поддержку их теории о коррупции семейства Байденов. В итоге проведут какое-нибудь голосование в палате представителей. Но Сенат в дальнейшей все эти статьи импичмента отклонит».

Цель всей этой кампании, по словам Дудакова, ударить по репутации Байдена и по его рейтингам. Причём удар этот будет довольно ощутимым.

«Байден станет четвёртым президентом США, которому пытались устроить процедуру импичмента. Поэтому в учебники истории он войдёт. Для него это болезненно — вся страна почти полгода будет обсуждать коррупционные скандалы Байдена», — констатировал американист.

Однако, по его мнению, нельзя сказать, что всё это сильно укрепит позиции Республиканской партии — и сторонники, и противники действующего главы Белого дома останутся при своих мнениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что информацию о начале официального расследования обнародовал спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти. По его словам, проведённое депутатами расследование показало, что заявления Байдена о том, что он якобы не знал о бизнесе членов своей семьи, прежде всего сына Хантера, были ложью.

Как подчеркнул Маккарти, есть основания подозревать Байдена в злоупотреблении служебным положением в личных целях, а также в препятствовании правосудию. Если верить спикеру, то объём средств, полученных семьёй Байдена за счёт использования положения президента, составляет не менее 20 млн долларов.

Однако в успех импичмента верят не все. По мнению профессора права Стэнфордского университета Памелы Карлан, нынешний объём доказательств, имеющийся у республиканцев, недостаточен для отрешения Байдена от власти.

Бывший прокурор Рональд Сиверт также назвал маловероятным реальный импичмент президенту.