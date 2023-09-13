Вашингтон, 13 сентября, 2023, 03:45 — ИА Регнум. Республиканцам в Соединённых Штатах Америки в палате представителей конгресса не хватает доказательств для объявления импичмента главе Белого дома Джо Байдену. Такое заключение сделали эксперты, опрошенные РИА Новости.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Так, экс-сотрудница минюста США, на данный момент профессор права Стэнфордского университета Памела Карлан сказала, что нынешний объём доказательств, имеющийся у республиканцев, не достаточен для отстранения Байдена от власти.

Бывший прокурор Рональд Сиверт также заявил, что сейчас реальный импичмент президенту маловероятен. Но американскому обществу важно донести, что происходило через выплаты иностранными организациями его сыну Хантеру Байдену.

При этом Сиверт уверен, что инициаторам хватит свидетельств для запуска самого расследования, которое поможет выяснить, почему на счета семьи Байдена поступали миллионы долларов от иностранных лиц.

Как сообщало ИА Регнум, комитет палаты представителей Конгресса США начинает официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента Байдена. Об этом 12 сентября заявил спикер палаты республиканец Кевин Маккарти.

Проведённое конгрессменами расследование показало, что заявления Байдена о том, что он якобы не знал о бизнесе членов своей семьи, прежде всего сына Хантера, является ложью, сказал также Маккарти.

12 сентября член палаты представителей Марджори Тейлор Грин сказала, что привлечение Байдена к ответственности является желанием американского народа. Процедура может быть запущена уже в ближайшие дни, отметила она.

Ранее Грин заявила, что инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента Байдену готовы поддержать большинство членов палаты представителей.