Москва, 13 сентября, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по подразделениям ВСУ в районе острова Алексеевский в Херсонской области. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 13 сентября на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что скопление живой силы 124-й бригады территориальной обороны Украины в районе острова Алексеевский поражено огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

На херсонском направлении в результате уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ. Противник также потерял два автомобиля и американскую артиллерийскую систему М777.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября Конашенков проинформировал об уничтожении в Херсонской области в районе города Берислава пункта управления украинскими беспилотниками.