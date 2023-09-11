Москва, 11 сентября, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Пункт управления украинскими беспилотниками уничтожен в Херсонской области. Об этом 11 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В районе населённого пункта Берислав Херсонской области уничтожен пункт управления украинскими беспилотными летательными аппаратами», — сказал Конашенков.

Он отметил, что за сутки на херсонском направлении уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, две гаубицы Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Буковель-AD».

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили радиолокационную станцию П-18 украинской армии около населённого пункта Лукашево Запорожской области. Также он уточнил, что российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по живой силе и военной технике украинской армии в 117 районах.

Ранее Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России на запорожском направлении уничтожили шведскую РЛС контрбатарейной борьбы Arthur украинских войск.