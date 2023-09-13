Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный
Президент России Владимир Путин прибыл на космодром Восточный
Благовещенск, 13 сентября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утром 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром Восточный.
Roscosmos.ru
Космодром Восточный
На пленарной сессии ВЭФ Путин отметил, что у него есть соответствующая программа на космодроме, и пообещал, что все о ней узнают.
«Когда я туда приеду, узнаете», — сказал глава государства.
Как сообщало ИА Регнум, победительница технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева посетила космодром Восточный после того, как попросила президента РФ Владимира Путина увидеть объект, на котором состоялся запуск в космос автономной станции «Луна-25».