Благовещенск, 13 сентября, 2023, 06:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин утром 13 сентября покинул Владивосток, где принимал участие в Восточном экономическом форуме, и прибыл в Амурскую область на космодром Восточный.

Roscosmos.ru Космодром Восточный

На пленарной сессии ВЭФ Путин отметил, что у него есть соответствующая программа на космодроме, и пообещал, что все о ней узнают.

«Когда я туда приеду, узнаете», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, победительница технологической олимпиады Junior Дарья Арсеньева посетила космодром Восточный после того, как попросила президента РФ Владимира Путина увидеть объект, на котором состоялся запуск в космос автономной станции «Луна-25».