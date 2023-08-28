Киев, 28 августа, 2023, 05:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины могут начать использовать обещанные западными союзниками истребители F-16 весной 2024 года, предположил глава министерства обороны страны Алексей Резников.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начал курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — заявил Резников в интервью немецкой газете Bild.

Глава оборонного ведомства также добавил, что Украине необходимо для начала подготовить необходимую для истребителей инфраструктуру. По его словам, на создание инфраструктуры уйдёт по меньшей мере шесть месяцев.

Как передавало ИА Регнум, ранее исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что украинские лётчики хорошо технически подготовлены, а на их обучение уйдёт не слишком много времени. При этом, по данным агентств ANP, для подготовки пилотов понадобится от шести до восьми месяцев.