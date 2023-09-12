Городищенский район, Волгоградская область, 12 сентября, 2023, 20:26 — ИА Регнум. Глава Карповского сельского поселения Городищенского района Волгоградской области Алексей Порублев избил подполковника полиции, заместителя начальника местного отдела МВД, который находился при исполнении своих обязанностей, сообщил 12 сентября источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, инцидент произошёл 10 сентября вечером. Порублева задержали, а полицейского с сотрясением мозга госпитализировали. Источник уточнил, что пострадавших находился при исполнении служебных обязанностей и был одет в форму.

Как уточняет ИА «V102.RU», инцидент произошёл около 22.00 у здания районной администрации. Глава Карповского сельского поселения был пьяный, стал материть полицейского, который охранял ТИК Городищенского района, а после набросился на него с кулаками

По данным агентства, Порублев полностью признал свою вину. Народному избраннику может грозить уголовная ответственность в связи с применением насилия в отношении представителя власти, а также в связи с оскорблением полицейского.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля в Волгограде сотрудники ДПС с трудом смогли скрутить взбесившегося пьяного священника, попавшего в ДТП. После аварии священнослужитель попытался скрыться, а во время задержания устроил дебош.

До этого в Пионерском районе Екатеринбурга произошла полицейская погоня со стрельбой. Сотрудники ДПС осуществляли задержание лихача на легковом автомобиле Porsche Cayenne.