Екатеринбург, 22 июля, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Полицейская погоня со стрельбой произошла в Пионерском районе Екатеринбурга утром 22 июля. Правоохранители задержали лихача — водителя автомобиля Porsche Cayenne, сообщило РЕН ТВ.

Соцсети

Отмечается, что экипажи ДПС попытались остановить лихача на Porsche, но водитель не отреагировал на предупреждения. Началась погоня, полицейские заблокировали иномарку в одном из дворов на улице Блюхера.

Пытаясь оторваться от полицейских, водитель стал таранить припаркованные автомобили, у одного из них отвалился бампер. Правоохранители применили табельное оружие — звуки многочисленных выстрелов слышны на кадрах опубликованного в Сети видео. Нарушителя в результате всё же задержали.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее в Санкт-Петербурге полицейским пришлось догонять водителя иномарки, который не остановился по их требованию. Погоня со стрельбой закончилась задержанием нарушителя. Им оказался 28-летний местный житель с просроченными правами.