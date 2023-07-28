Пьяный священник попал в ДТП и устроил дебош в Волгограде
Правоохранители задержали устроившего ДТП пьяного священника в Волгограде
Волгоград, 28 июля, 2023, 16:55 — ИА Регнум. В Волгограде автоинспекторы с трудом смогли скрутить взбесившегося пьяного священника, который попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) и устроил дебош, сообщили 28 июля «Известия».
«Смотри. Ломайте меня, давай!» — кричал мужчина.
Авария произошла в Дзержинском районе города. Священнослужитель по дороге домой устроил ДТП и попытался скрыться. При задержании мужчина устроил дебош, кричал и даже попытался ударить одного из сотрудников МВД ногой.
Происшествие очевидцы сняли на видео. На кадрах задержанный мужчина пытается вырваться из рук сотрудников ДПС.
Позже в дебошире очевидцы узнали клирика Камышинской епархии Сергия Акимочкина.
Как сообщало ИА Регнум, виновником ДТП в Великих Луках стал клирик Воскресенского собора иеродиакон Андрей (Парфёнов). Он, находясь в нетрезвом состоянии, в январе 2019 года столкнулся с Daewoo Nexia, пассажирка которого — 44-летняя женщина — получила серьёзные травмы.