Путин призвал расширить ипотеку под 2% на работников ОПК на Дальнем Востоке
Владивосток, 12 сентября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Дальневосточную ипотеку под 2% нужно сделать доступной и для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил 12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Подчеркну, именно для всех сотрудников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения. Так же, как мы это сделали для врачей и учителей», — сказал Путин.
Как передавало ИА Регнум, 26 июля Путин поручил правительству представить к ноябрю предложения по льготной ипотеке для учителей школ. Такое поручение было дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.
До этого глава государства поддержал предложение о распространении программы льготной ипотеки под 2% годовых в российской Арктике. Как указал президент, этот механизм уже доказал свою эффективность в дальневосточных регионах.
В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин продлил программу дальневосточной ипотеки со льготной ставкой в 2% до конца 2030 года.
На данный момент льготную ипотеку на Дальнем Востоке могут взять молодые семьи (супруги не старше 35 лет с российским гражданством), одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет, участники программы «Дальневосточный гектар», участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток.
Также программа была расширена на работников медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет, а также на граждан России — вынужденных переселенцев с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа.