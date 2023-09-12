Владивосток, 12 сентября, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Дальневосточную ипотеку под 2% нужно сделать доступной и для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК), заявил 12 сентября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Известия/ Константин Кокошкин

«Подчеркну, именно для всех сотрудников ОПК на Дальнем Востоке, независимо от их возраста и семейного положения. Так же, как мы это сделали для врачей и учителей», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 26 июля Путин поручил правительству представить к ноябрю предложения по льготной ипотеке для учителей школ. Такое поручение было дано по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

До этого глава государства поддержал предложение о распространении программы льготной ипотеки под 2% годовых в российской Арктике. Как указал президент, этот механизм уже доказал свою эффективность в дальневосточных регионах.

В конце прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин продлил программу дальневосточной ипотеки со льготной ставкой в 2% до конца 2030 года.

На данный момент льготную ипотеку на Дальнем Востоке могут взять молодые семьи (супруги не старше 35 лет с российским гражданством), одинокие родители не старше 35 лет с детьми, не достигшими возраста 19 лет, участники программы «Дальневосточный гектар», участники региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, приезжающие на работу на Дальний Восток.

Также программа была расширена на работников медицинских и образовательных учреждений, которые проработали по соответствующим специальностям на Дальнем Востоке не менее пяти лет, а также на граждан России — вынужденных переселенцев с территорий Украины, ЛНР и ДНР, которые сейчас проживают в одном из регионов Дальневосточного федерального округа.